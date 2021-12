Alessio, allenatore del, parla dopo la partita pareggiata contro lo: "Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno ovviamente, mi sarei immaginato una prestazione diversa ma per come si era messa la partita dobbiamo essere soddisfatti. Nel primo tempo eravamo lenti e prevedibili, c'erano problemi legati alla testa. Nel secondo tempo il raddoppio ci ha svegliato, quindi dobbiamo essere contenti per il risultato ottenuto"."Si può crescere? Sì, dobbiamo migliorare nelle letture del gioco. Le squadre che ti affrontano per batterti ti concedono gli spazi, chi invece non te li lascia bisogna lavorare cercandoli, questi spazi. E' una cosa sulla quale stiamo cercando di migliorare. Poi siamo stati bravi, anche se non è stato facile perché lo Spezia non voleva perde e riprenderla non era facile"."Stiamo lavorando sull'attaccare gli spazi, vogliamo tanto la palla addosso e la muoviamo lentamente per allargare le maglie avversarie e trovare l'imbucata. Magari le squadre che si difendono non ti fanno trovare quello spazio. E nel primo tempo questo è capitato"."Speriamo di continuare a farli crescere, perché i ragazzi sono davvero bravi. Raspadori l'ho lasciato fuori nonostante fosse uno dei leader a prescindere dall'età. Immaginavo però che lui avesse potuto darci una mano in una partita così difficile. La nota positiva è che adesso ha messo a posto i conti in fatto di numeri, Giacomo è un attaccante che sa giocare per la squadra. Cerca il gol, ma lui comunque gioca per la squadra".