Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla a Sky prima della partita con la Fiorentina: "​Dobbiamo giocare con la testa, spesso non ci siamo riusciti mentre ci abbiamo sempre messo la qualità. Centrocampo a due o a tre? La differenza la fanno gli interpreti, un centrocampista in base alle nostre esigenze potrà aprirsi o stringere di più. La partita sarà difficile, servirà equilibrio in fase di non possesso e compattezza. Qualche ripartenza sbagliata l'abbiamo concessa e abbiamo subito gol, in attacco abbiamo un grande potenziale ma a volte c'è poco equilibrio in fase difensiva: senza equilibrio, la Fiorentina potrebbe avere la meglio visto che è una squadra forte. Il pronostico ci vede sfavoriti, proveremo ad invertire la tendenza. Quando giocavo nelle giovanili della Fiorentina, spesso ho fatto il raccattapalle e ascoltato spesso i consigli. Stiamo passando un buon momento ma sarò felice sono se sarà messa in campo la consapevolezza vista nelle ultime partite".