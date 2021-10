Alla vigilia della sfida contro il Genoa, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha annunciato un assenza in conferenza stampa: "Boga non ci sarà. Ha avuto la febbre ma è negativo al Covid, tutti gli altri saranno disponibili. I paragoni con De Zerbi ci saranno sempre, anche se la società ha fatto cessioni importanti ma prendendo sostituti all'altezza, serve solo tempo. Dall'esterno però non ce ne sarà mai. Meritavamo di più di quello che abbiamo ottenuto, adesso dobbiamo ripartire dalla gara contro l'Inter. Matheus Henrique? Durante la sosta è rimasto con noi per lavorare sulla sua condizione, presto troverà spazio e sarà un giocatore molto utile".