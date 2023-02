Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche delle voci su un suo possibile esonero: "Non ho avuto paura potesse arrivare, so che fa parte del percorso di ogni allenatore. Qualche settimana fa ci poteva anche stare, ma io mi sento sempre in discussione: oggi come qualche settimana fa. Il prossimo anno spero di essere ancora qui, ma io penso sempre a breve periodo; questa domanda andrebbe fatta ai dirigenti".



I NUMERI - Nelle ultime tre partite il Sassuolo ha totalizzato due vittorie e un pareggio, ma prima le cose non andavano benissimo: tra prima e dopo la sosta aveva perso sei delle ultime otto partite scivolando anche al quart'ultimo posto in classifica.