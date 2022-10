Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter:



"Sono dispiaciuto, ce la siamo giocata alla pari per 70 minuti. Questa partita l'Inter non meritava di vincerla, il risultato più giusto sarebbe stato un pari. Abbiamo qualcosa in meno a livello di individualità, potevamo però provare a portarla a casa. Peccato".



PRIMO GOL - "Non mi piace tanto parlare degli arbitri, di solito quando chi salta si fischia fallo contro chi fa ponte e non contro chi salta. È la prima volta che lo vedo succedere".



CENTROCAMPO - "Abbiamo delle qualità e ci stiamo lavorando con Frattesi e Thorstvedt, che non erano al meglio, il secondo ha fatto due allenamenti in settimana perché si trascina un problema alla caviglia".



BERARDI - "Non avendo il nostro giocatore migliore, gli altri vengono responsabilizzati. Spero che questo atteggiamento rimanga anche quando Domenico rientrerà, anche se non lo stanno facendo rimpiangere".



PINAMONTI - "Molte volte si trova da solo molte volte, mentre l'anno scorso Scamacca si trovava accanto Raspadori. Dobbiamo far arrivare più palloni in area, Andrea sta migliorando e Alvarez ha qualità".