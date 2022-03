L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Salernitana:



MAXIME TITOLARE - "Potrebbe darsi di sì come no. Nelle ultime settimane, questa è dove ho più dubbi ma sono dubbi positivi perché chi ha giocato ha fatto bene e così deve essere perché la competizione deve far crescere i singoli".



ATTEGGIAMENTO CONTRO IL VENEZIA - "Superficialità più che presunzione. Nessuno se lo può permettere nel calcio, avete visto Real-PSG? Le partite sono legate al momento, all'atteggiamento della squadra e possono cambiare in un attimo".



INFERMERIA - "Rientreranno Chiriches e Lopez. Non ci saranno gli altri, Djuricic, Toljan e Rogerio".



DJURIC - "È difficile difendere su Djuric, ha fatto le sue fortune su questo e la Salernitana lo cerca".