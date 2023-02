Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese.



“Rientra Pinamonti che non è poco, è con la squadra da inizio settimana, regolarmente in gruppo. È un giocatore importante per noi. Non rientrano Muldur e Toljan“. Oltre a loro, assente anche Rogerio per squalifica.



ZORTEA E BAJRAMI – “Me li aspettavo così, l’ho capito quando li ho visti in settimana, sono arrivati con motivazioni alte. Sono convinto che quando verranno impiegati daranno le risposte giuste. Con la società c’è condivisione, poi sulle caratteristiche si danno indicazioni. Poi la scelta dipende da varie situazioni. La condivisione su Zortea e Bajrami è stata totale”:.



SINGOLI – “Ferrari e Maxime Lopez sono importanti per noi. Lopez non è un caso, non lo è mai stato. È stato solo un momento. Domani sarà della partita. Ferrari fuori? Ne ho parlato con lui, è più insostituibile quest’anno dello scorso anno, ma rientra nella rotazione dei centrali. Non dimentichiamo che Ferrari è il nostro capitano, è molto, molto importante per noi anche se non lo vedete in campo da titolare sempre. Giustamente lui non condivide la scelta, ma la accetta”.



PINAMONTI – “Positivo che abbia già giocato con Bajrami all’Empoli, si vede che si trovano già bene. Andrea per noi è importante a prescindere da tutto”.