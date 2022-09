L'allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 0-0 contro la Cremonese: "Sì, non è stata una partita intensa, ma essendo la terza giocata alle 12.30 sfido chiunque a farlo. Entrambe se la sono giocata fino alla fine cercnado la vittoria,Oggi abbiamo concesso poco, la Cremonese ha calciato meno rispetto alle altre giornate e bisogna dare merito ai ragazzi,e succede, ma io devo parlare della prestazione e non del risultato. Se daremo continuità sarà una prestazione guadagnata"."Io sono veramente contento della prestazione dei ragazzi e dell'atteggiamento, noi abbiamo qualità e potevamo fare meglio. Però i ragazzi hanno fatto bene e il fatto che mancasse qualcuno lo vedo come un'opportunità per provare qualcosa di diverso. Se fossero tutti a disposizione ci divertiremmo di più, ma stiamo seminando bene e se ne siamo convinti non sarà un risultato non all'altezza che ci rovinerà il campionato"."Buona prestazione, è arrivato tre giorni fa e ha giocato in una zona dove è meno a suo agio per certi aspetti. L'abbiamo pensata così perché abbiamo sistemi già applicati con Kyria che sta facendo bene in un ruolo insolito. Ha qualità per fare bene ed essere determinante".SUL CAMPIONATO - "Ovviamente non siamo tra le 6-7 più staccate, siamo dietro come le altre e sono d'accordo nel dire che il campionato sia spaccato in due. Ce la giocheremo con tutte le altre cercando di arrivare più in alto possibile, ora ci giochiamo ogni partita come fatto nelle stagioni scorse. Oggi non abbiamo vinto, ma ce la siamo giocata e questo conta. È presto per dire dove arriveremo".Dionisi ha anche rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha risposto riguardo i tempi di recupero di"Le tempistiche non sono state ancora comunicate.. Ma se le prestazioni restano queste, quando rientreranno gli infortunati ci divertiremo".