Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Sassuoloha così commentato il successo in rimonta, in inferiorità numerica, contro l'Empoli."La partita è stata abbastanza bloccata nel primo tempo, e ci hanno messo in difficoltà pur essendo noi in superiorità. Poi, dopo, che devo dire: fondamentalmente abbiamo accelerato nel primo tempo alzando la qualità delle giocate e poi gli episodi sono andati bene. Poi è venuto fuori anche il rigore ed è stata una bella giornata. Poi mi spiace, potevamo fare meglio dall'inizio"."I ragazzi sono centrati. Toljan, ad esempio, è maturissimo. Domenico non devo più descriverlo, non so più che aggettivi trovare. Non è semplice eh, devono trasferire quello che dicono nel campo ma ci sono anche gli avversari"."C'è stato poco movimento senza palla, i difensori che hanno giocato nel primo tempo hanno meno qualità rispetto a Ferrari. Chi è entrato ha fatto bene, nel primo tempo siamo stati un po' lenti, attaccando gli spazi. Poi ci siamo un po' innervositi, sia per le aspettative che ci creiamo che per le aspettative che si creano"."Berardi? Già l'anno scorso lo avevo definito un top player. Pensate che su 31 partite ne ha saltate 16. Sapete chi se ne è andato, chi è arrivato farà bene ma si deve integrare. Serve tempo, ma il tempo si ci deve concedere. Se oggi Domenico non ce la fa, magari la squadra ha lo stesso atteggiamento fino alla fine. Domenico da solo non può vincere le partite, però ti può dare una grossa mano".