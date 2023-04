Di seguito, ecco le scelte ufficiali di Dionisi e Zanetti per Sassuolo-Empoli, gara valida per la 32esima giornata di Serie A.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Lopez, Harroui; Bajrami, Defrel, Laurienté. All: Dionisi



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All: Zanetti