L'allenatore del Sassuolo, Alessio dionisi, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida che domani vedrà i neroverdi affrontare l'Inter. Tante le indicazioni date su indisponibili e recuperati.“Purtroppo domani non sarà disponibile, si sta avvicinando il momento, spero possa essere la prossima partita. Senza di lui è una perdita importante, ora la squadra non sta facendo pensare troppo a Domenico, io ci penso, spero rientri presto”.– “Penso che sentisse di più la partita precedente. Se ne parla tanto quando un giocatore fa bene ma non fa gol, in questo caso un attaccante. Ma mi devo abituare io, quest’anno si parlerà tanto dei giocatori che ci sono, deve essere bravo Andrea a fregarsene di questo. Se si parla di un giocatore è perché si hanno aspettative e lui sta facendo bene”.“Ad oggi non lo so ancora. Ci alleneremo oggi pomeriggio, le scelte le farò in funzione dell’allenamento. È bello poter scegliere, in alcuni momenti del campionato questo può non esserci, perché le scelte nelle gare precedenti erano ridotte, speriamo di scegliere bene perché le ultime scelte sono state positive. Credo che si possa far meglio”.“Infortunati? Ad oggi mi sento di dire che sono gli stessi della partita precedente. Berardi non ci sarà, dobbiamo valutare Traorè. Non vale la pena forzare, abbiamo l’allenamento di oggi per capire se sarà della partita. Ci sarà? Nì, disponibile forse”.