Si avvicina Sassuolo-Inter, una partita speciale per Andrea Pinamonti. L'ex ha parlato così ai microfoni di Sky: "Da quando ho iniziato il percorso in Serie A, quindi da quando ero al Frosinone, ogni volta che arriva la settimana della partita contro l'Inter c'è sempre un'emozione particolare".



INTER - "All'Inter non giocavo oppure giocavo davvero poco, al contrario di quando sono stato a Empoli o quest'anno al Sassuolo. Sicuramente ho tanta consapevolezza in più, mentre l'entusiasmo non mi è mai mancato, anche quando ero a Milano, poi chiaramente devi avere le possibilità di metterti in mostra".



SASSUOLO - "Di questo Sassuolo spicca soprattutto la fase difensiva: le squadre fanno fatica a farci gol, difendiamo compatti. E ora stiamo migliorando anche la fase offensiva. La Nazionale? Un grande orgoglio la prima convocazione, è un obiettivo di qualsiasi calciatore. Devo pensare a fare bene qui perché poi la Nazionale diventa una conseguenza".