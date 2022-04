Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l'Atalanta:



"Sicuramente è una vittoria che ci dà consapevolezza, potevano metterci in difficoltà, potevamo soffrire psicologicamente. Oggi siamo stati molto bravi nel primo tempo. Siamo stati determinati nel volerla vincere. Traoré? Di mio non c'è niente, a limite lo faccio dire agli altri. Junior ha qualità e ora sta trovando continuità nelle prestazioni e nella testa, deve migliorare e lo sta facendo. Oggi abbiamo rischiato di sbagliare di più, per l'atteggiamento dell'Atalanta. La partita con la Lazio ci ha insegnato che non siamo ancora in grado di reggere certe pressioni, mentre oggi siamo stati bravi".