Sassuolo, Dionisi: 'Pressione? No, siamo abituati. Ho fiducia nella squadra'

Il Sassuolo, che non trova il successo dallo scorso 6 gennaio, deve tornare a vincere per risollevare le sorti di una classifica che sta diventando sempre più preoccupante. La squadra emiliana, infatti, si trova al quartultimo posto con 20 punti conquistati, davanti alla prima delle retrocesse solo per effetto di una migliore differenza reti. Una situazione che Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dovrà cercare di invertire già a partire dal match contro l’Empoli, diretta concorrente per non retrocedere in Serie B. A prendere la parola, a pochi minuti dal match, è proprio il tecnico che cerca di guidare i suoi al successo: “Ogni stagione ha momenti positivi e negativi, fa parte di ogni percorso. C'è più pressione del solito? No, sono abituato alla pressione, tutti siamo abituati e ho molta fiducia nelle qualità della mia squadra” le sue parole a DAZN.