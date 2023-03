Il Sassuolo non ha ancora rinnovato il contratto ad Alessio Dionisi. Il club neroverde può esercitare un'opzione per allungare il contratto dell'allenatore per un'altra stagione a cifre leggermente più alte di quelle attuali, ma non andrà così. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo Pasqua verrà fissato un incontro con l'amministratore delegato Giovanni Carnevali: si farà un punto sulle prestazioni della squadra in questo campionato, si allungherà lo sguardo sul futuro valutando anche le prime operazioni di mercato (è praticamente sicura la cessione di Frattesi: bisogna solo individuare il compratore migliore) e si discuterà anche del lavoro del tecnico. Senza una firma sul contratto non ci sono certezze, però tutto lascia pensare che l’annuncio del rinnovo possa arrivare entro la fine di aprile. Il Sassuolo non vuole correre il rischio che si faccia avanti seriamente un altro club e ha in programma di definire la questione senza arrivare a ridosso della fine del campionato. E Dionisi, consapevole che un altro anno a Sassuolo sarebbe prezioso per la sua crescita, sembra intenzionato a proseguire con la società neroverde.