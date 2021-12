Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza alla vigilia del match contro lo Spezia: "Più che preoccupazione per gli avversari userei la parola 'rispetto'. Lo rispetto tanto. In casa ha una forza doppia perché sembra che giochino con più ardore, più intensità, lo stadio, il pubblico, oltre alle qualità che hanno". "Hanno giocatori di qualità che possono metterci in difficoltà - prosegue Dionisi -. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita e a difenderci bene quando ci saranno le occasioni dello Spezia".