Una stagione a tre facce, quella che ha vissuto il Sassuolo. Molto bene nella fase iniziale, molto male in quella seguente, equilibrato in quest'ultima parte. In generale, anche quest'anno i neroverdi hanno centrato una comoda salvezza e sono a un passo dall'undicesimo posto, da quella metà classifica che certifica quando un campionato è andato bene. Tanti i giocatori di qualità lanciati in questa stagione, su tutti Laurienté, tanti anche quelli che si sono confermati, come Frattesi. In vista della prossima sessione di mercato, in cui tanti dei gioielli del Sassuolo saranno obiettivi di mercato delle big europee, un primo punto importante da smarcare è quello che riguarda l'allenatore, Alessio Dionisi.



SCELTA OK - Negli ultimi mesi diverse società hanno pensato a lui, in vista di possibili cambi in panchina. Fiorentina, Torino e non solo si sono informate per capire quale fosse la situazione dell'ex allenatore dell'Empoli. Nel suo contratto era presente una clausola per prolungare per un'altra stagione l'esperienza in Emilia, gli incontri di questi giorni hanno portato a una bozza di accordo per allungare ulteriormente il contratto. Ultimi dettagli da definire per il nuovo biennale, a fine stagione è attesa la firma. Il primo passo per costruire il nuovo Sassuolo parte dalla conferma dell'allenatore.