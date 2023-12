Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Udinese:



"E' un peccato non aver vinto per quello che abbiamo creato nella mezz'ora finale. Siamo stati ingenui, non abbiamo osato pur avendo i mezzi e le qualità per farlo. Una squadra che non è squadra non prova a vincerla fino alla fine, poi ci sono gli episodi che oggi hanno girato a nostro favore. Altre volte siamo rimasti in dieci noi, spero ci siamo resi conto di quanto è importante non farlo".



NON PERDERLA - "Non abbiamo giocato per questo, ma serve coraggio e dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Abbiamo giocato in maniera didattica, aggiungendo sempre un tocco di troppo, e così diventa difficile. Nonostante il nostro possesso, siamo andati in doppio svantaggio subendo due sole situazioni. E' un momento di transizione, di crescita, ma se non hai carattere non emerge la qualità".



VOLPATO E MULATTIERI - "Ci si parla, si lavora in settimana. Chi entra fa bene solo se trova centrato chi è già dentro, così può esprimersi al meglio. Oggi chi è entrato ha trovato un ambiente favorevole, Mulattieri ha beneficiato di Pinamonti. Sono giovani che lavorano e si stanno ritagliando spazio, continuando così ne avranno sempre di più".



BERARDI - "Vale lo stesso per Mimmo, che è il nostro migliore giocatore. Può migliorare i suoi record se ci crede, se vuole. La speranza è che dopo una prova del genere cresciamo".