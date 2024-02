Sassuolo, Dionisi: 'Settimana come le altre. Ero stato il primo a parlare di salvezza e a ora siamo salvi'

Giorni tesi in casa Sassuolo. L'allenatore Dionisi è a rischio e ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino. Le sue parole.



MOMENTO - "È stata una settimana come tutte le altre. Voglio fare un paio di premesse: sono stato il primo, il più coerente, nel dire a luglio e ad agosto quale fosse l'obiettivo di questa squadra. Questo perché abbiamo fatto delle scelte condivise. Il resto lo apprendo dall'esterno, da quello che ho letto. Ci aspetta una partita importante contro una squadra diversa da noi, in salute e forte. Conosco l'ambiente da tre anni, so di essere in discussione quotidianamente come tutti. Questo lavoro e questo sport viaggia velocemente perché si cerca il risultato settimanale".



MESSAGGIO ALLA SQUADRA - "Non mi piace chi trova scuse. Momenti positivi e negativi fanno parte di tutti i percorsi. Questa squadra ha i valori per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo tirare fuori quello che abbiamo e risollevarci. Certo, avremmo potuto fare qualcosa in più, ma oggi il Sassuolo avrebbe raggiunto la salvezza".