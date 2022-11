A Dazn Alessio Dionisi ha parlato della sconfitta del suo Sassuolo contro l'Empoli.



"Non mi ha convinto la prestazione, nel primo tempo siamo stati leggeri e superficiali ma dovevamo fare di più. Non sono contento. Nel primo tempo abbiamo più protestato che giocato. L'abbiamo persa per demerito nostro".



"Eravamo abbastanza lenti e compassati. Quando sono entrati i giocatori freschi hanno dato qualcosa in più, ingressi positivi. Pinamonti? Oggi è meglio parlare della prestazione della squadra, non voglio parlare dei singoli".