L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato nel post partita dell'amichevole vinta 2-0 contro il Sudtirol. Tra i temi affrontati, quello del tridente in attacco: "Dobbiamo lavorare anche sul possibile modulo a tre punte con Alvarez, Defrel e Raspadori. Senza palla siamo stati meno bravi ma me l'aspettavo. Ci lavoreremo.



SUL MERCATO - "Cosa manca alla squadra? Che chiuda il mercato, che se ne parli sempre meno. Se non ci saranno uscite sarà più facile lavorare, altrimenti faremo di necessità virtù e andremo avanti. L'allenatore deve fare l'allenatore, poi insieme ai dirigenti deve essere trovata la giusta alchimia di squadra. Cerco di rispettare i ruoli, è giusto così".



L'ASSENZA DI SCAMACCA - "Ha fatto un po' meno rispetto al volume di allenamento e non lo abbiamo voluto rischiare, visto che non aveva lavorato come il resto dei compagni negli ultimi giorni. "