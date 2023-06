Nel corso di una lunga intervista concessa a SassuoloNews.net, il tecnico neroverde Alessio Dionisi si è soffermato sul suo capitano, Domenico Berardi, per il quale si parla di assalto della Lazio in estate:



"Domenico è giusto che venga sempre chiacchierato perché è il giocatore più importante, è il simbolo di questa squadra, ma al tempo stesso è da vedere. Io spero di riallenarlo come per certi aspetti spero di riallenare Frattesi, ma se avranno un'opportunità migliore e sia loro che la società acquirente e la società Sassuolo saranno convinti non mi opporrei, sarebbe controproducente opporsi, ma a quel punto sarebbe controproducente leggere il paragone con il Sassuolo precedente perché lo sarebbe per i giocatori e per un eventuale campionato altalenante, sarebbe controproducente per me dire che il paragone è quello con l'anno scorso. Vedremo quanta continuità di motivazioni riusciremo a dare, io spero tanta"