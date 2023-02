L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche del suo futuro nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:



"Ancora a Sassuolo il prossimo anno? Lo spero, ma è una domanda per i dirigenti. Io penso sempre al breve periodo. Se allungo lo sguardo è solo per immaginare il percorso di ciascuno dei miei giocatori nell’arco della stagione e guidarlo a beneficio del gruppo. Per quanto riguarda me, sto imparando quanto sia importante essere uniti per lavorare bene. Le difficoltà ti formano e ti preparano".