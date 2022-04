Intuizioni, programmazione e cura del dettaglio. Così il Sassuolo ha cresciuto i gioielli per i quali oggi c'è già la fila. Frattesi, Scamacca, Raspadori, Traoré... Riflettori accesi sul presente ma anche sul futuro, per organizzare quel ricambio generazionale fondamentale per rimanere su questi standard. Tra i giocatori che scalpitano per mettersi in vetrina Ryan Flamingo, olandese classe 2002 che ha totalizzato 28 presenze e 11 gol in Primavera. Sì, da difensore. Centrale dal gol facile che all'occorrenza può fare anche il mediano.



Un Materazzi degli anni 2000, su 11 reti ne ha fatte 4 su rigore. Personalità. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dall'Almere City - Olanda - ha scelto l'Italia per migliorare tatticamente e h scelto Virgil van Dijk come modello. Mica male. In pochi mesi ha convinto tutti, tanto da convincere i neroverdi a riscattarlo prima dell'estate per 70mila euro. Spesa minima per un giocatore che presto può diventare l'ennesimo talento nel mirino delle big. Intanto a studiarlo da vicino è Dionisi; partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. E non è escluso che il difensore possa debuttare in Serie A prima della fine della stagione. Scamacca & co. ma non solo, il Sassuolo è già al lavoro per il futuro: Ryan Flamingo è un profilo da seguire.