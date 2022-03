Ecco le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia



“Sono soddisfatto, come ho detto non era una partita facile e non la è stata. Nel primo tempo meritavamo di finire in vantaggio, poi siamo andati sull’1-1 negli spogliatoi. Dal 2-1 la partita l’abbiamo presa in mano e l’abbiamo chiusa”.



BERARDI - “È solare, si fa voler bene da tutti. Il giocatore lo conoscete tutti, solo allenandolo si capisce quanto sia bravo. Ha 28 anni, 300 presenze, 100 gol in A, da esterno. È tanta roba. I numeri lo descrivono, il ragazzo si fa voler bene. Puo? migliorare? Sì. Non accontentandosi mai ed è quello che vuole anche lui. Dar continuità è la cosa più difficile. Ha raggiunto la Nazionale, provare ad essere determinante anche nelle prossime partite. Me lo auguro da suo allenatore e da italiano”.



FRATTESI - “Ha qualità importanti, da mezzala mette in risalto le qualità. Ma anche da centrocampista a due può migliorare, non sa solo inserirsi. Oggi ha fatto bene, ma diamo tempo al tempo. È alla prima esperienza in A, ha conquistato la titolarità e per la Nazionale ci sarà tempo. È bene ci vada chi ha più presenze”.



TRIDENTE SASSUOLO IN NAZIONALE - “No, queste cose le lascio al CT. Non saprei farlo, è impossibile e non si può giudicare il lavoro di altri. Faccio il tifo per l’Italia, c'è lo meritiamo. Speriamo di festeggiare la qualificazione al Mondiale”.