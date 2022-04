Le parole diin conferenza stampa alla vigilia del match contro la(in programma domani alle 20 e 45): "Sono i favoriti, la Juventus è sicuramente più forte e consapevole rispetto all'andata. Noi dobbiamo riscattare la prestazione col Cagliari"." Più che delusione siamo arrabbiati per la partita con il Cagliari. Le motivazioni a questo punto del campionato fanno tanto, il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto tempo fa ma bisogna porsi obiettivi ogni giorno e dobbiamo riscattare la brutta prestazione con il Cagliari, non c'è avversario migliore della Juventus per provare a farlo, faremo il massimo sapendo che può anche non bastare"."Mi aspetto una Juve quadrata, determinata, attenta. Sa di essere una squadra forte nelle individualità, nella fase difensiva e nelle ripartenze, giocheranno sicuramente per vincere e non hanno ancora raggiunto il loro obiettivo"."La Juve è cambiata come siamo cambiati anche noi, siamo migliorati. Sarà una partita diversa rispetto all'andata, l'ultima volta ci abbiamo perso in Coppa Italia e mi aspetto una gara più simile a quella. Proveranno a partire forti e a metterci subito in difficoltà. Dovremo anche difenderci bene quando avranno palla loro ma avremo le nostre occasioni"."Abbiamo fuori Harroui e Toljan, siamo tornati ad essere un buon numero, ho quasi tutti i giocatori a disposizione, speriamo di fare le scelte giuste"."Non rispondo, credo che ognuno debba guardare in casa propria, poi ogni allenatore è giusto che trovi degli stimoli. Il nostro obiettivo è migliorarci ogni volta e fare meglio dell'andata e cercare di avvicinare il Verona sapendo che non sarà facile. Domani giocheremo con la Juve e sulla carta siamo sfavoriti ma abbiamo già dimostrato di poter cambiare la carta sul campo, vedremo se saremo bravi ad avvicinare il Verona".