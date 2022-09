In conferenza stampa, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è tornato sull'infortunio di Berardi: "Non credo ci siano bollettini medici, vi dico che sicuramente non ci sarà domenica, speriamo che debba saltare poche partite, questa è la speranza. Ora senza Berardi la squadra tutta è chiamata a dare qualcosa in più".