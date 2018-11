La doppia seduta quest'oggi per il Sassuolo allo Stadio Ricci: nella sessione mattutina la squadra si è divisa in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo con esercitazioni tecniche tattiche. Nel pomeriggio i ragazzi di mister De Zerbi hanno svolto messa in azione, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema a campo ridotto. Lavoro differenziato per Jens Odgaard.



Domani è in programma una seduta pomeridiana sempre al Ricci a porte chiuse.