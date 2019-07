Il Sassuolo Calcio ha sostenuto quest'oggi una doppia seduta: al mattino la squadra ha lavorato divisa in due gruppi che dopo il riscaldamento hanno alternato forza in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni tecnico tattiche. Nel pomeriggio i neroverdi hanno invece svolto messa in azione, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto.



Domani è in programma un allenamento mattutino e alle ore 18 il Sassuolo disputerà un'amichevole con il Sudtirol presso il Centro Sportivo di Vipiteno.