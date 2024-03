Sassuolo, è fatta per Ballardini

Il Sassuolo ha un nuovo allenatore: sarà Davide Ballardini a guidare la squadra da qui a giugno, a lottare fino all'ultima giornata per ottenere l'obiettivo salvezza, diventato sempre più complicato negli ultimi mesi. Dopo l'accordo tra i neroverdi e l'allenatore di ieri sera, questa mattina è stato trovato quello con la Cremonese per la risoluzione del contratto che legava Ballardini al club fino al 30 giugno 2025. L'ultimo ostacolo, prima di essere libero per la firma col Sassuolo, che arriverà nelle prossime ore.



SUBITO IN CAMPO - Dopo l'esonero di Dionisi di domenica scorsa e il netto 1-6 subito contro il Napoli con Emiliano Bigica in panchina, promosso dalla Primavera, l'ad Carnevali e tutta la dirigenza hanno deciso per un nuovo cambio subito. La partita di domenica, alle 12.30, contro il Verona ha il sapore di uno spareggio salvezza, assolutamente da non sbagliare. Ecco perché in panchina ci sarà Ballardini, maestro in imprese di questo genere. Per lui contratto fino al 30 giugno con opzione per la prossima stagione.