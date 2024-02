Sassuolo: la scelta per il post Dionisi tra Bigica, Gattuso e Grosso

Marco Demicheli

La sconfitta contro l'Empoli ha fatto male, molto male al Sassuolo. Un ko contro una diretta concorrente che ha lasciato i neroverdi a 20 punti in classifica, dove sono stati raggiunti anche dal Cagliari e dove occupano, ora, la penultima posizione al pari dei sardi e del Verona. Una situazione molto pericolosa, che ha portato la società a decidere di esonerare Alessio Dionisi: dopo gli ottimi risultati delle ultime stagioni, i problemi evidenziati in questa non erano, secondo il club, risolvibili senza un cambio brusco alla guida della squadra.







ORA BIGICA, POI... - Da sabato sera sono partiti i contatti con diversi allenatori, per capire a chi affidare la missione salvezza del Sassuolo. Ballardini, Gattuso e Grosso i tre nomi che convincevano maggiormente, ma tutti e tre chiedono un progetto a lunga scadenza (2025 come minimo, per qualcuno anche 2026) e preferirebbero ripartire con una situazione più serena e tranquilla. Ecco perché, nell'immediato, sarà Emiliano Bigica, promosso dalla Primavera, a guidare la squadra. Per capire se siederà lui in panchina fino a fine stagione, bisognerà però aspettare i risultati dei prossimi impegni.