Il Sassuolo spara un primo importante colpo di mercato con l'arrivo di Hamed Traore. Il classe 2000, reduce da un'ottima stagione con l'Empoli, era finito nel mirino di diverse squadre, su tutte il Cagliari, con i neroverdi che hanno piazzato proprio oggi l'affondo decisivo arrivando al momento delle firme.



SINERGIA CON LA JUVE - Il giocatore è stato acquistato, come era accaduto per Demiral, in sinergia con la Juventus, a favore della quale è stata inserita una clausola come era accaduto con il difensore turco. Futuro possibile in bianconero, quindi, ma presente a Reggio-Emilia, con Traore che proprio oggi ha apposto la firma su un contratto di cinque anni con il Sassuolo. Palcoscenico ideale per crescere in vista del grande salto futuro, con vista su Torino...