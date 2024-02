Sassuolo-Empoli: l'uomo più atteso è Pinamonti

Sabato 24 alle 15.00 si giocherà Sassuolo Empoli: la partita di Andrea Pinamonti che, dopo una stagione scorsa deludente, conclusasi con solamente 5 reti, ora si sta riscattando. Sta dimostrando infatti tutto il suo valore che aveva già mostrato in Toscana nel 2021-2022 quando fece segnare il suo record personale di 13 reti. Record che l'attaccante italiano classe 1999 conta di battere con i neroverdi, dal momento che attualmente il suo bottino è di 8 gol.



I DETTAGLI - La situazione di classifica degli emiliani è piuttosto preoccupante soprattutto se paragonata alle stagioni precedenti. Questo match diventa quindi uno scontro diretto per la salvezza, infatti il club di Dionisi è diciasettesimo con 20 punti mentre i toscani sono sedicesimi con 22 punti. Vista la lunga assenza di Berardi e le difficoltà nel sbloccarsi di Laurienté sarà decisivo l'apporto di Andrea Pinamonti per tirare fuori dalle acque più travagliate la squadra. Nelle ultime 12 partite sono 4 le reti dell'attaccante ex Empoli e chissà che non possa tornare al gol proprio contro la sua vecchia squadra.