Tanti talenti in vetrina, tanti possibili uomini mercato e poco o nulla in palio oltre ai 3 punti che non sposteranno una classifica già virtualmente consolidata. Sassuolo-Empoli, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 30 aprile al Mapei Stadium di Reggio Emilia è uno scontro valido per la 32esima giornata di Serie A fra due squadre già virtualmente salve e lontane da un piazzamento europeo.



E quindi spazio agli uomini mercato a disposizione di Alessio Dionisi (che vuole riscattare comunque il ko per 3-0 subito dalla Salernitana) e di Paolo Zanetti (che invece arriva da 3 risultati negativi in fila), due degli allenatori giovani più in voga di questo campionato. Frattesi, Laurienté, Berardi, Baldanzi, Fazzini, Vicario e Parisi sono i calcatori da tenere maggiormente in considerazione per una sessione estiva di calciomercato che li vedrà protagonisti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sassuolo-Empoli, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 30 aprile al Mapei Stadium di Reggio nell'Emilia sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.