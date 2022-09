Il calciatore del Sassuolo Davide Frattesi, intervenuto a DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita col Torino, si è espresso anche la sua mancata convocazione in Nazionale per i prossimi impegni di Nations League: "Quest'esclusione dev'essere uno stimolo a fare meglio. Se adesso mi fermo mezz'ora in più al termine dell'allenamento, d'ora in poi mi fermerò un'ora".