Sassuolo-Frosinone: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Due squadre che vivono un momento di crisi in termini di risultati, divise da appena quattro punti nella melma della zona retrocessione: ilpenultimo a quota 20, iltre posizioni più su a 24. Le squadre di Ballardini, arrivato da poco al posto di Dionisi, e Di Francesco si affrontano al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 15 di sabato 9 marzo, gara valida per la 28esima giornata di campionato.Berardi si è infortunato di nuovo, stavolta gravemente, e non potrà essere utile né al Sassuolo né all'Italia per gli Europei. Straordinari, quindi, per Laurienté, Bajrami, Volpato e Castillejo, che si giocano due maglie ai lati di Pinamonti. Cheddira viaggia verso la conferma nell'attacco ciociaro, al suo fianco Soulé e, dato che Harroui è ai box, uno tra Seck e Reinier.Sassuolo-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. Su Sky la gara sarà visibile sul canale 214, per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN'. Telecronaca di Federico Zanon.(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.(4-3-3): Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Gelli; Soulé, Cheddira, Seck.