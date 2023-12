Sassuolo e Genoa scendono in campo a partire dalle 18.30 per la sfida valida per la 17a giornata di Serie A. Queste le scelte ufficiali di Dionisi e Gilardino:



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino.