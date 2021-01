Se è vero che non c'è vigilia di Natale senza Una Poltrona per Due, è altrettanto vero cheSì, perché da qualche anno tra carbone, dolci e frutta secca sembra esserci un nuovo dono presente con una certa regolarità nella calza della Befana, è ed proprio la gara tra il club di Preziosi e quello di Squinzi.Per un curioso scherzo del destino, infatti, oggi pomeriggio al Mapei Stadium neroverdi e rossoblù si affronteranno per la quarta volta su sette campionati nel giorno dedicata alla simpatica vecchietta.Del resto già il primo incontro assoluto tra i due club, quello del 2014, avvenne proprio il 6 gennaio a Marassi, nel 18° turno del primo torneo in A degli emiliani.La cosa si ripetè, sempre al Ferraris, quattro anni dopo e poi ancora dodici mesi fa, quando per la precisione la sfida si svolse con 24 ore d'anticipo rispetto al solito. In tutte e tre le occasioni furono i rossoblù ad imporsi, vincendo rispettivamente 2-0, 1-0 e 2-1.Nel primo precedente decisive furono le reti nel primo tempo di Gilardino, su rigore, e Bertolacci, con il centravanti che nel finale si fece respingere da Pegolo un altro penalty. Nella seconda occasione il Grifone del Ballardini-ter si impose grazie ad un gol nel finale del subentrante Galabinov, mentre l'anno scorso ci pensò una rocambolesca rete di Pandev a ridosso del recupero a spezzare l'equilibrio fin lì sancito dai precedenti squilli di Criscito e Obiang.Quello odierno, quindi, sarà il primo scontro epifanico tra liguri ed emiliani che andrà in scena in casa di questi ultimi. Una variante che non intacca una tradizione che pare ormai consolidata: quella di