Marco Giampaolo è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. In queste ore il club neroverde ha trovato l’accordo con l’ex Milan per un contratto biennale. I legali sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, poi sarà il momento delle firme e dell’ufficialità.

SORRIDE IL TORINO - Il Torino è spettatore interessato della trattativa tra Il Sassuolo e il tecnico abruzzese. In caso di firma andrebbe a risparmiare 1.5 milioni previsti per il suo contratto attualmente in scadenza nel 2022. Giampaolo è pronto a ripartire dall’Emilia in una società che può aiutare il suo modo di fare calcio. E per dimenticare le ultime delusioni tra Milano e Torino.