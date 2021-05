Continua la caccia al nuovo allenatore in casa Sampdoria. In questo momento, le candidature sembrano essere due, quelle di Marco Giampaolo e Beppe Iachini. Il prossimo tecnico della formazione blucerchiata potrebbe essere scelto tra uno dei due, anche se l'ex mister di Torino e Milan non è tanto lontano da Ranieri in quanto a richieste e Ferrero ha già fatto sapere di volere cessioni per almeno 50 milioni di euro.



La figura di Giampaolo, oltre alle garanzie, presenta un altro problema in caso di inizio di vera trattativa, ossia la buonuscita che il tecnico di Giulianova deve trattare con il Torino. Carlo Osti è al lavoro proprio su questo fronte, secondo Il Secolo XIX. Molto più facile arrivare a Beppe Iachini, che non sembra avere particolari richieste di mercato ed è pronto a lavorare con il materiale a sua disposizione. In più, l'ex tecnico viola può contare sul forte gradimento della piazza, con Ferrero che starebbe tenendo in forte considerazione l’aspetto ambientale nella scelta del futuro mister.