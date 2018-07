Il Sassuolo si avvicina a Kevin Prince Boateng. Il centrocampista visto in Italia con la maglia del Milan, al Las Palmas due stagioni fa, all'Eintracht la scorsa, vuole tornare in Italia e il club neroverde sta lavorando per accontentarlo. Come riporta Sky Sport, il Sassuolo e il club tedesco hanno raggiunto un accordo di massima per una cessione a titolo definitivo, con un contratto triennale per Boateng. Decisiva la sua voglia di tornare in Serie A, come decisiva è stata la regia di De Zerbi.