Sassuolo, idea Jashari del Lucerna per il centrocampo

Il Sassuolo cerca rinforzi e ha individuato, secondo La Gazzetta dello Sport, un profilo interessante in Ardon Jashari del Lucerna.



21 anni, 17 presenze e tre reti nella massima competizione elvetica, lo svizzero è uno dei profili menzionati dall'ex capo scout della Fiorentina Tramontano in un'intervista a La Repubblica di qualche giorno fa.



Il costo dell'operazione, per il momento, si aggira attorno ai 6,5 milioni di euro, ma i neroverdi contano di limare la cifra verso il basso. Da Lucerna è anche arrivato in Italia, all'Atalanta, l'attuale centrocampista del Bologna Remo Freuler.