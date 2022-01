Il Borussia Dortmund ha offerto 45 milioni di euro per Scamacca, da acquistare subito per il dopo Haaland lasciandolo in prestito al Sassuolo fino a giugno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante italiano preferisce restare in Serie A e vuole l'Inter.



Intanto il Sassuolo ha messo gli occhi su Lucca (Pisa, vicino al prestito dagli inglesi del Reading del romeno Puscas, ex Inter) e Moro, in prestito al Catania ma di proprietà del Padova. Il club neroverde può girare il centrocampista Pinato dal Pordenone al Brescia (serie B), che tratta il difensore Adorni del Cittadella, a sua volta sulle tracce di Visentin offerto dal Crotone in cambio di D'Urso.