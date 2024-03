Sassuolo, il professore che ha operato Berardi: 'Vi svelo quando torna'

A pochi giorni dal grave infortunio di Domenico Berardi e la necessaria operazione, il professore che ha operato l'attaccante del Sassuolo parla così a SassuoloNews.net: "L'intervento è andato benissimo ed è stato eseguito mediante tenoraffia termino terminale con fili riassorbibili - esordisce il professor Stefano Zaffagnini - La lesione era lontano dal calcagno quindi c'erano due porzioni del tendine d'Achille con una parte al centro lacerata. La lesione del menisco al ginocchio contro laterale non ha influito, ma magari il giocatore non era ancora completamente pronto a livello muscolare".



QUANDO TORNA IN CAMPO - "Il recupero sarà completo e tornerà come prima ma sicuramente sarà pronto per la stagione prossima da settembre/ottobre. Mi è sembrato sereno e consapevole ed è stato tranquillo. Abbiamo cercato di farlo sentire a suo agio, ora lasciatelo tranquillo e non stressatelo".