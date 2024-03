Berardi, UFFICIALE: lesione completa del tendine d'Achille

Redazione CM

La situazione era sembrata gravissima fin da subito quando, dopo quello stop di petto, solo in mezzo al campo, si era fermato immediatamente in un urlo lancinante portandosi la mano al tendine d'achille e rotolando per terra. Nel giorno del rientro fra i titolari Domenico Berardi si è ritrovato costretto subito a dare forfait nel corso di Verona-Sassuolo e la diagnosi che ha seguito gli esami strumentali ha certificato la peggiore delle ipotesi: rottura del tendine d'Achille.



STAGIONE FINITA, SI OPERA E RIENTRO NEL 2025 - Lesione completa del tendine è il report degli esami. Una rottura che costringerà Berardi all'operazione che verrà sostenuta immediatamente presso la clinica Casa di Cura Toniolo di Bologna. Sicuramente la stagione è già finita e sicuramente l'Europeo lo vedrà dal divano, ma in questi casi il rientro è sempre incredibilmente lungo con non meno di 9 mesi di stop. Di fatto, considerando anche la riatletizzazione, il rientro per Berardi è previsto per il 2025.



IL COMUNICATO - Ecco il testo del comunicato: "Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna"