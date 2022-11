Il Sassuolo si prepara ad affrontare la lunga sosta Mondiali. I ragazzi di Alessio Dionisi si ritroveranno il 27 novembre per riprendere la preparazione, mentre dal 7 al 18 dicembre i neroverdi andranno in ritiro a Marbella in Spagna. L'unico giocatore della rosa di Reggio Emilia che parteciperà ai Mondiali è Martin Erlic, che si unirà alla Croazia.