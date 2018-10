Orsolini è nel mirino del Sassuolo. Lattaccante esterno del Bologna potrebbe essere il primo obiettivo del mercato riparatore del Sassuolo: giovane e italiano, Riccardo Orsolini è il profilo ideale per i neroverdi che avevano già fatto un tentativo per acquistarlo lo scorso inverno, superati poi dalla concorrenza rossoblu. Il club di Saputo tuttavia non lo ritiene incedibile e Il Resto del Carlino lancia l’indiscrezione di una possibile operazione di trasferimento già a gennaio.