Il Sassuolo resta più che mai vigile sulla pista che conduce al centrocampista classe '96 del Gremio Matheus Henrique, una delle soluzioni al vaglio per la sostituzione di Locatelli. Gli emissari del club brasiliano sono in Italia per incontrare la società emiliana e nel discorso potrebbe rientrare pure il difensore classe '99 Ruan.