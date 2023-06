Il Sassuolo è attivissimo sul mercato e sta, come sempre in questa fase del mercato, cercando di rastrellare i migliori talenti giovani in uscita dalle big che necessitano di realizzare incassi entro il 30 giugno. Per questo motivo, secondo Sportitalia, l'ad neroverde Giovanni Carnevali, fra domani e lunedì incontrerà Inter e Roma per provare ad acquistare, slegandoli dall'affare Frattesi, i giocatori Mulattieri dei nerazzurri, Volpato e Missori dei giallorossi.