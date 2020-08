Domenico Berardi non figura fra i convocati dell'Italia di Roberto Mancini non per scelta tecnica, bensì per infortunio. L'attaccante è stato infatti sottoposto a risonanza negli ultimi giorni da cui è emerso un risentimento al muscolo soleo. Ancora non sono chiari i tempi di recupero, ma solitamente un problema del genere tiene i giocatori lontani dal campo da gioco almeno per 2 settimane.